Rieti, sfonda il guardrail e l'auto resta in bilico: solo tanta paura

RIETI - Ha rischiato grosso un automobilista sabino che nel tardo pomeriggio di oggi ha perso il controllo dell’auto, una Citroen, non lontano dal bivio di Vacone sulla strada regionale 313 Ternana, finendo addosso al guardrail nel ponte sul torrente Imella restando in bilico sul vuoto.

Il conducente, un giovane del luogo, dopo aver perso il controllo dell’auto ha battuto contro il guardrail sfondando la protezione con l’auto che è rimasta in bilico tra strada e il vuoto sottostante (cinque metri sopra al torrente). L’automobilista stesso ha dato l’allarme dopo essere uscito dall'abitacolo dell'auto in bilico chiamando i soccorsi che sono arrivati (carabinieri e vigili del fuoco e il 118) con l’auto che poi è stata rimessa su strada dai pompieri con l’aiuto del verricello col quale è stata attaccata e trascinata via dalla situazione di pericolo. Nessun ferito fortunatamente ma solo tanto spavento per il conducente che ha rischiato davvero grosso con l'auto che se fosse precipitata staremmo ora a raccontare tutt'altra cosa.