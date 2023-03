Rieti, donna investita in viale de Juliis trasferita in ospedale a Roma

Giovedì 9 Marzo 2023, 09:26







RIETI - Sono gravi le condizione dell'anziana investita ieri mattina in viale de Juliis a Rieti. Nell'impatto con il veicolo la donna ha riportato lesioni, fratture al bacino e in altre parti del corpo nonchè un trauma cranico abbastanza severo. Un quadro clinico generale che, da subito, è apparso piuttosto critico ai sanitari anche per via dell'età avanzata della vittima. Così, già nel tardo pomeriggio di ieri, si è reso necessario il trasferimento d'urgenza presso il policlinico Gemelli di Roma dove l'anziana è attualmente ricoverata e dove verrà sottoposta ad intervento chirurgico e trattamento delle lesioni.