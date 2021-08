Casperia, ancora un incendio boschivo in Sabina / Le foto

Lunedì 16 Agosto 2021, 00:27

RIETI - Non c'è pace sul fronte incendi in Sabina nemmeno il giorno di Ferragosto.

Incendio boschivo in serata sulle montagne di Casperia. Un vasto fronte con le fiamme che hanno attaccato sterpaglie, macchia mediterranea e bosco nella zona di Valle Castagna sotto la località conosciuta come Fumorrone non lontano da Colle Perrini e le Prata, ha tenuto impegnati uomini e mezzi per ore. Intorno alle 20 del fumo e poi fiamme sono state avvistate in quota ed è scattato l'allatrme. Il caldo e la vegetazione secca con un leggero venticello ha favorito subito il propagarsi delle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto con una squadra e la Protezione civile di Casperia con uomini e mezzi che oltre a collaborare nelle operazione di spegnimento coadiuvando i vigili del fuoco hanno fatto diversi viaggi per ricaricare d’acqua i moduli antincendio.

Fortunatamente i sentieri e le mulattiere delle zone interessate erano percorribili ed i mezzi sono riusiti ad arrivare proprio sopra l’incendio riuscendo dopo alcune ore a domare le fiamme e spegnere i fuochi che si erano propagati. Successivamente l’area è stata bonificata. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate poco prima della mezanotte.