Rieti, incendio colposo: denunciata una ottantenne "incauta"

Venerdì 13 Agosto 2021, 11:07

RIETI - Nei giorni scorsi, il caldo intenso, la presenza di vento e l’assenza di precipitazione non hanno dato tregua alla situazione degli incendi boschivi. I militari delle Stazioni Carabinieri Forestali di Rieti e Contigliano sono intervenuti, su attivazione della Centrale Operativa dell’Arma, in località “Cerchiara” del comune di Rieti per la presenza di fiamme e fumo nei pressi di un terreno boschivo.

L’incendio, propagatosi molto rapidamente, date anche le condizioni climatiche favorevoli, tipiche questo periodo dell’anno, ha interessato una superficie molto vasta, coinvolgendo oltre 4 ettari di bosco ceduo misto di carpino e specie quercine. Le dimensioni dell’incendio e la sua pericolosità intrinseca hanno richiesto l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha consentito di sedare in tempi rapidi le fiamme e bonificare l’area. Inevitabile, purtroppo, il grave danno procurato alle specie arboree devastate dal fuoco.

Dagli accertamenti di polizia immediatamente effettuati dalla componente forestale dell’Arma, è stato possibile ricostruire la dinamica dell’evento e circoscrivere l’area d’insorgenza del fuoco, individuata in un prato di proprietà privata. Anche grazie alle dichiarazioni rilasciate dai presenti e alla presenza di un quadro di indicatori relativamente chiaro, il responsabile dell’incendio boschivo è stato identificato in un’anziana signora che, in maniera incauta e negligente, si era cimentata nella ripulitura del prato della propria abitazione da frascame e carta, attraverso l’utilizzo del fuoco.

Il reato di incendio boschivo colposo (ovvero procurato per negligenza, imperizia o imprudenza) è previsto dal codice penale ed è punito molto severamente, con la reclusione sino a cinque anni.