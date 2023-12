Lunedì 18 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Gli importi non sono cambiati rispetto agli ultimi due anni, ma restano con le aliquote sui valori più elevati, almeno a Rieti. Oggi scade il termine per il saldo dell’Imu, l’imposta municipale unica, che riguarda poco meno di 50mila utenze nella provincia reatina, per un esborso medio stimato in oltre 500 euro per il saldo.

L’Imu non riguarda i proprietari di prima casa, salvo alcune categorie. Dopo l’acconto di giugno, quello di oggi è il saldo 2023. Dal pagamento sono esentati i proprietari di immobili che siano abitazioni principali (la prima casa), ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: si tratta delle tipologie (tra cui le ville), che vengono considerate di lusso. Pagamento anche per aree fabbricabili e terreni agricoli. Il versamento è possibile con il modello F24 allo sportello postale o bancario o tramite il bollettino postale.

Le aliquote sulla seconda casa sono sostanzialmente le stesse dell’ultimo biennio. A Rieti è dell’11,4 per mille: il livello massimo. Per le prime case che rientrano nelle categorie considerate di lusso, l’aliquota a Rieti è rimasta al 6 per mille. Ogni Comune della provincia applica un’aliquota propria. Nel Reatino, i Comuni di Borbona, Collevecchio, Frasso Sabino, Greccio e Montenero Sabino non hanno comunicato nei tempi le aliquote: qualora fossero superiori a quelle previste, i contribuenti dovranno pagare la differenza entro il 29 febbraio 2024, senza sanzioni e interessi.

Come evidenziato nel Rapporto Imu 2023, elaborato dalla Uil, la spesa media per un possessore di seconda casa a Rieti è stimato in 1.010 euro annuali complessivi. Per le prime case di lusso, la spesa media per Rieti è di 2.250 euro tra acconto e saldo. I costi sono rapportati a un’abitazione con rendita catastale derivante dalla media ponderata delle abitazioni di ogni singola città, che la Uil ha tratto dalla Agenzia delle Entrate. Per le seconde pertinenze dell’abitazione principale, il costo complessivo medio per Rieti è stimato in 19 euro per una cantina, 59 euro per un box auto e 39 euro come media del locale.