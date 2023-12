Ci sarà tempo fino a lunedì prossimo, 18 dicembre, per pagare la seconda rata dell'Imu, con l’eventuale conguaglio dell’imposta dovuta per il 2023. La scadenza ordinaria del 16 dicembre coincide, infatti, con un sabato. Il versamento può essere effettuato con il modello F24, bollettino di conto corrente postale o tramite la piattaforma pagoPa. Ma occhio anche alle esenzioni. In caso di versamento tramite modello F24, devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con le risoluzioni nn. 35 e 53 del 2012 e n. 33/2013.

Non dovranno pagare i coniugi con due residenze diverse, ma la circostanza deve essere dimostrata al Fisco, altrimenti il versamento va effettuato. Vediamo quindi nel dettaglio come provarlo senza rischiare di dover pagare lo stesso quanto in teoria non sarebbe dovuto.

Imu, pagamento seconda rata entro il 18 dicembre: importi, esenzioni e come fare il versamento