Stipendi, Irpef, pensioni, Imu: tutte le novità della Manovra: ecco cosa cambierà nel 2024

Lavoro, pensioni e famiglia. Dando priorità ai redditi più bassi, privilegiando le misure a favore della natalità e senza trascurare la sanità e i rinnovi dei contratti della Pa. Parte da questi capisaldi la seconda manovra del governo Meloni, che mette a terra complessivamente circa 28 miliardi, di cui metà destinati alle due misure più corpose, il taglio del cuneo fiscale e la nuova Irpef a tre aliquote. Qualche novità, dalle pensioni di medici e statali alla rimodulazione dei fondi per il Ponte sullo Stretto, arriva nel corso della conversione in Parlamento, un iter partito blindato ma protrattosi oltre le attese, nonostante l'ordine imposto alla maggioranza di non presentare emendamenti.