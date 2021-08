Ecco le novità su vaccini, prenotazioni visite e ritiro referti dopo l'attacco hacker al Ced della Regione

Martedì 3 Agosto 2021, 19:40

RIETI - In merito all’attacco hacker al Ced (Centro Elaborazione Dati) della Regione Lazio, l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, scusandosi per i disagi arrecati, comunica quanto segue:

Tutte le visite specialistiche e gli esami già prenotati, nonché le prenotazioni effettuate per la somministrazione della prima o della seconda dose del vaccino anti-covid19 saranno evase, come da prenotazione, senza alcun rinvio.

Rispetto alle tematiche al momento non supportate dai Sistemi informatici, la Asl di Rieti, per andare ancora una volta incontro a tutti i cittadini, comunica di aver attivato i seguenti servizi dedicati:

Somministrazione vaccini: gli assistiti della Provincia di Rieti interessati a ricevere il vaccino Moderna, da domani, mercoledì 4 agosto, a venerdì 13 agosto 2021, possono presentarsi presso l’hub Caserma Verdirosi (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e il sabato e la domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00), anche senza prenotazione: verranno erogate 120 dosi giornaliere. Si precisa che l’AIFA e l’EMA hanno esteso le indicazioni per la somministrazione del vaccino Moderna alla popolazione 12-16 anni.

Ritiro referti tamponi e referti di laboratorio: gli assistiti possono ritirare il proprio referto attraverso i totem presenti presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti e presso le sedi dei Distretti territoriali. Per il ritiro dei referti dei tamponi in modalità digitale, si precisa che in sede di accettazione, presso la rete drive-in, verrà rilasciata una email dedicata.

Prenotazione prestazioni di specialistica ambulatoriale: per le prestazioni con priorità Urgente (U) e Breve (B), gli assistiti possono inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica seg.aziendalerecup@asl.rieti.it, indicando nel testo della comunicazione i seguenti dati: numero di impegnativa, data impegnativa, esenzione, classe di priorità, tipologia di prestazione, nome, cognome, recapito telefonico: non è necessario allegare la ricetta relativa alla prestazione. A seguito di tale richiesta, gli assistiti saranno contattati da un nostro operatore.

Scelta del medico, esenzioni ticket per patologia e richiesta di presidi ed ausili (apparecchiature ortopediche, materiale di consumo per incontinenza), nonché autorizzazioni amministrative: per gli assistiti che presentano urgenti problematiche sarà possibile contattare direttamente il Punto Unico di Accesso (PUA) di riferimento, utilizzando gli indirizzi email dedicati:

Distretto I Rieti, Antrodoco, S. Elpidio - email: puarieti@asl.rieti.it

Distretto II Passo Corese e Osteria Nuova – email: puaosterianuova@asl.rieti.it

Distretto II Poggio Mirteto e Magliano Sabina – email: puapoggiomirteto@asl.rieti.it

Sarà possibile comunicare la tematica inserendo nome, cognome ed un riferimento telefono. Gli assistiti saranno contattati da un nostro operatore per la risoluzione del problema.

La Asl di Rieti sta lavorando incessantemente per risolvere i problemi in corso.