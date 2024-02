Furto di identità digitale: gli hacker chiedono il riscatto per la restituzione

Furto d’identità digitale e richiesta di riscatto del valore di mille euro in cambio della restituzione del profilo. A essere defraudato sui social è stato un cittadino originario di Scerni, D. A. E., cui è stato hackerato l’account. Il 56enne è stato poi contatto e ricattato dai criminali informatici che hanno tentato di estorcergli del denaro.

«Hanno utilizzato quella che oramai era la mia falsa identità per proporre ai miei contatti investimenti in bitcoin e criptovalute. Dopo vari tentativi sono riuscito a bloccarlo, denunciando quanto accaduto alla Polizia Postale di Chieti Scalo». Stando all’ultimo report presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il furto delle credenziali di accesso e autenticazione personali rappresenta circa il 53,5 per cento di episodi di attacchi in rete. E a essere a rischio di clonazione illecita sono anche le credenziali Spid, Cie e Cns che servono al cittadino per autenticarsi e accedere ai servizi della pubblica amministrazione, del sanitario nazionale, ma anche di e-banking.