Martedì 31 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Da domani l’obbligo di Green pass si estenderà ad altre attività, ma non sarà obbligatorio sul trasporto pubblico cittadino e nei collegamenti su bus pubblici tra il Reatino e Roma. Limitandosi all’ambito territoriale, la certificazione di avvenuta vaccinazione (o per chi è guarito dal Covid o ha l’esito del tampone negativo svolto nelle 48 ore precedenti), da domani sarà richiesta per viaggiare sui treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, ma non sui treni regionali. Sul fronte dei bus Asm, non sarà indispensabile e, di fatto, neanche sui mezzi Cotral interprovinciali o da e per Roma: il Green pass, infatti, è obbligatorio sugli autobus che collegano due o più regioni. Certificazione necessaria sugli autobus utilizzati per il noleggio con conducente. Sui mezzi dove non è prevista l’obbligatorietà, restano valide le norme sull’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare la distanza interpersonale. Pertanto, niente Green pass obbligatorio sul trasporto pubblico locale sia nelle regioni in zona bianca (come è attualmente il Lazio con il Reatino) che in caso di eventuale zona gialla. Governo e Comitato tecnico scientifico hanno stabilito che la capienza massima di autobus e treni locali sarà pari all’80 per cento del totale dei posti disponibili. Taxi e auto blu (di noleggio con conducente) sono inseriti tra i trasporti locali e, pertanto, non servirà il certificato per salire a bordo.

Da domani, poi, numerose scuole del Reatino riaccoglieranno docenti e personale in vista dell’avvio dell’anno scolastico previsto per lunedì 13 settembre (ma l’autonomia scolastica potrà portare i singoli istituti ad anticipare o posticipare la data). Il decreto dello scorso 6 agosto prevede che da domani, il Green pass sia obbligatorio per «tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari», per le lezioni in presenza. Esclusi dall’obbligo di certificato tutti gli studenti minorenni.