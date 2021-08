Lunedì 30 Agosto 2021, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Da sempre settembre è tra i mesi preferiti dagli italiani per sposarsi. E anche quest'anno, dopo mesi di attesa e rinvii per migliaia di coppie, quello che sta per iniziare sarà uno dei periodi più floridi per un settore che ha dovuto ampiamente fare i conti con la crisi anche quest'anno. D'altronde però anche i matrimoni ai tempi del Covid stanno facendo i conti con le nuove regole dettate dal tentativo di contenere l'emergenza sanitaria. Un'esigenza nuova - prima tra tutte la richiesta di esibire il Green pass - che a dire il vero come ha mostrato la cronaca estiva non sempre è stata rispettata. Come fa notare Federconsumatori del resto, adeguarsi alle indicazioni governative è anche un costo per i promessi sposi.

Matrimoni, regole di sicurezza

Se infatti si dovessero presentare ospiti non vaccinati, l'alternativa per dimostrare di essere negativi al Covid, è eseguire un tampone 48 ore prima della cerimonia. E a farsi carico della relativa spesa è frequente che sia la coppia all'altare. Un esempio? Con 10 invitati non vaccinati sopra i 18 anni sono circa 150 euro in più.

LE REGOLE

D'altro canto però non si dovrebbe assolutamente derogare alle norme anti-contagio. In primis proprio il Green Pass. La certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni, la guarigione dal Covid nei 6 mesi precedenti o l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti, è infatti obbligatoria per tutti i partecipanti alla cerimonia. Unica eccezione i bambini sotto i 6 anni. Anche coloro che lavorano all’evento, come per esempio il wedding planner, i camerieri, i parrucchieri e i truccatori, non saranno obbligati a mostrare il certificato verde.



Le altre regole invece, sono stabilite dall'ormai noto protocollo per la sicurezza relativo all'organizzazione dei banchetti. Così se la figura del Covid manager è solo facoltativa, vi sono tutta una serie di norme obbligatorie: ad esempio la misurazione della temperatura corporea all'ingresso (per accedere deve essere inferiore ai 37,5 gradi) o anche la redazione di un elenco dei partecipanti da mantenere per 14 giorni in modo da permettere il tracciamento in caso di necessità, e pure la mascherina obbligatoria per tutti negli ambienti e in caso di assembramenti. E ancora indumenti, oggetti personali e borse lasciati al guardaroba vanno riposti in sacchetti porta abiti e i tavoli devono disposti in modo da mantenere un metro di distanza tra ospiti di tavoli diversi e tra soggetti non conviventi.

Per quanto riguarda il servizio invece può essere effettuato solo da personale incaricato o, in caso di buffet, deve avere solo porzioni monodose per impedire ai partecipanti di toccare alimenti e bevande direttamente. Infine, qualora siano presenti cantanti e musicisti, questi devono mantenere una distanza minima di due metri dagli invitati. Consentiti anche i balli, ma solo a patto che vi sia un distanziamento fisico di sicurezza tra gli ospiti. Il numero massimo di partecipanti all’evento invece dipende dalle dimensioni e dalla capienza del luogo scelto.

