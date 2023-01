Greccio, quarantesimo anniversario della visita di San Giovanni Paolo II alla diocesi reatina

RIETI - Il 2 Gennaio 2023 ricorre il quarantesimo anniversario della storica visita di San Giovanni Paolo II alla diocesi Reatina.

Il Santuario di Greccio e l'Amministrazione del Comune intendono ricordare la presenza del grande Papa con una Celebrazione Eucaristica per le ore 17 presso il santuario stesso;

sarà l'occasione per rivedere alcune immagini legate alla presenza del Santo Pontefice presso il Santuario e per commentare l'evento che lasciò un segno indelebile nelle persone e nei luoghi della Valle Santa.