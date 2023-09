Lunedì 18 Settembre 2023, 10:16

RIETI - «Sono stati giorni importanti, pieni di incontri, proposte e progetti per il futuro. È stata anche l’occasione di incontrare tante donne e uomini che vivono realtà e contesti molto diversi dai nostri ma che continuano a credere nel messaggio di pace universale e di uguaglianza che continua e deve continuare soprattutto adesso», commenta il sindaco di Greccio Emiliano Fabi, di ritorno dalla Terra Santa insieme a una delegazione del paese.

A Betlemme e Gerusalemme è arrivata anche Stefania Proietti, sindaco di Assisi, per un accordo comune a tre luoghi fondamentali del francescanesimo. «È stata l’occasione per sviluppare idee che le città di Greccio e Assisi potranno portare avanti, insieme e a Betlemme», prosegue il sindaco. Accordi e strette di mano ma anche tanti progetti, in un anno importante come quello che stiamo vivendo, che segna gli 800 anni dal Primo Presepe e dalla Regola Bollata. Inoltre, è stata anche l’occasione per firmare anche altri due importanti protocolli di gemellaggio, fra la scuola secondaria di primo grado di Greccio e la scuola Terra Santa di Betlemme, e fra l’Azione Cattolica del paese del primo presepe e quella della città palestinese. «In quanto vicepresidente del comitato gemellaggi di Greccio non posso che dichiararmi più che soddisfatto degli obiettivi raggiunti - spiega Alessio Valloni - c'è stata un'ottima collaborazione, ciascuno ha fornito il proprio contributo in modo che il quadro complessivo, da un punto di vista contenutistico e organizzativo, risultasse completo». Inoltre, «il gemellaggio tra l'Istituto Comprensivo Malfatti e la Terra Sancta School, ha aperto una finestra importante sul coinvolgimento dei giovani in un percorso di formazione scolastico che permetterà un vero confronto tra coetanei lontani geograficamente e culturalmente». «È stata lanciata l’idea di organizzare a Greccio la conferenza di tutte le città gemellate con Betlemme - prosegue il sindaco Fabi - un progetto ambizioso e molto importante al quale lavoreremo, insieme con il Comune di Assisi, da subito. Abbiamo avuto inoltre il piacere di incontrare padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa, al quale abbiamo donato un “presepe di Greccio”, appositamente creato per l’incontro».

Gli incontri. Un ulteriore importante scambio è stato quello con il Console Generale d’Italia a Gerusalemme, Giuseppe Fedele, che ha sempre dimostrato grande vicinanza al gemellaggio, per il suo forte significato di pace e unione. Soprattutto è stata l’occasione per parlare di una strada comune che Greccio e Assisi potranno finalmente percorrere insieme, arricchendosi reciprocamente di peculiarità e differenze, e di concerto con Betlemme. «Crediamo nella cooperazione e nella collaborazione, stando uniti i risultati non sono solo più corposi, ma anche più soddisfacenti», conclude il sindaco Fabi.