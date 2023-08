Greccio, il 5 agosto concerto con la banda musicale della Guardia di Finanza

RIETI - Sabato 5 agosto, in Piazza Roma a Greccio (RI), si terrà il Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, che si esibirà in un repertorio che spazia da brani di musica classica, musica sacra fino a successi contemporanei. L’evento è organizzato dal Comitato Nazionale Greccio 2023 con la collaborazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti.

Ospite della serata sarà la giovane cantante reatina Carla Paradiso. Presenterà la giornalista Sabrina Vecchi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento fa parte del programma “Greccio 2023. Un anno con Francesco a Greccio, Rieti e Valle Santa”, celebrazione dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.

Il concerto del 5 agosto a Greccio sarà l’occasione per ascoltare dal vivo la Banda Musicale della Guardia di Finanza, formazione molto apprezzata e costituita nel 1926. Attualmente, il Complesso Bandistico è composto da un organico di 102 esecutori (titolati dai diversi Conservatori nazionali), un archivista, un Maestro Direttore e un Maestro Vicedirettore. Nella sua lunga attività la Banda del Corpo ha collezionato importanti successi nei maggiori teatri nazionali e all’estero, in Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Emirati Arabi e negli Stati Uniti, dove si è esibita per tre volte; nel 2002 a Ground Zero, luogo divenuto simbolo della coscienza americana.

Emozionante l'esibizione, nel 2021, al Festival di Sanremo in apertura dell'ultima serata e successivamente nell’autodromo di Monza in occasione del Gran Premio di Formula Uno.

Le esibizioni della Banda riscuotono sempre maggiori consensi di pubblico e di critica, che determinano un costante incremento delle partecipazioni anche in collaborazione con importanti organismi lirico - sinfonici di rilevanza internazionale. La Banda viene invitata di sovente anche in trasmissioni radio televisive di emittenti nazionali. Nel tempo, la Banda Musicale è stata diretta da illustri Maestri, quali Giuseppe Manente, Antonio D’Elia, Olivio Di Domenico, Fulvio Creux e Gino Bergamini. Dal 16 aprile 2002 è diretta dal Maestro, Col. Leonardo Laserra Ingrosso. Per la particolare circostanza, e per le motivazioni dell'evento, il Complesso Bandistico, diretto per l'occasione dal Cap. Dario Di Coste, omaggerà la comunità di Greccio con un programma che ne porrà in evidenza le tradizioni, la storia e la cultura, attraverso brani musicali tratti dall'ampio repertorio a disposizione.