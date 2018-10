RIETI - Un pomeriggio emozionante ha portato in piazza Vittoria Emanuele II oltre 1000 persone per la cerimonia di apertura dei campionati Italiani cadetti e del Festival Europeo della Velocità.



Tanto entusiasmo e tanta gioia negli occhi dei giovani atleti delle regioni Italiane e delle 25 delegazioni Europee arrivate a Rieti, che hanno sfilato da Piazza Cavour fin sotto il comune dove ha avuto luogo l'apertura del weekend.

Una piazza gremita con tanta partecipazione per le vie della città anche dei cittadini di Rieti che hanno apprezzato l'entusiasmo che si sta vivendo questi giorni in città. Si è partiti con l'Abruzzo, prima regione per ordine alfabetico, si è passati per il Lazio regione ospitante ed infine per le 25 nazioni Europee venute per il Festival della Velocità.

Nel mezzo le autorità presenti, dal Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti all'assessore per la ricostruzione della regione Claudio Di Berardino. «Benvenuti a Rieti, città di storia, suggestioni e ricca di impianti sportivi. Da domani vi cimenterete nelle gare che porteranno dritte dritte verso l'Europeo del 2020» le parole di Cicchetti augurando l'in bocca al lupo a tutti gli atleti. Presenti anche il presidente della provincia Giuseppe Rinaldi ed il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani.

Sul palco anche Alfio Giomi, presidente della Federazione Italiana di Atletica e Chiara Milardi per l'Europeo 2020. Per ultimo, come in conferenza, ha parlato l'assessore di Berardino riproponendo l'importanza dell'evento per rilanciare il territorio: «Questo è un momento importante per ridare vita a questo territorio che ha preso vite, e quant'altro durante il sisma del 2016».

Testimonial dell'apertura è stata l'azzurra Benedicta Chigbolu, atleta dell'Esercito e della Studentesca Milardi che si allena a Rieti. La Chigbolu ha acceso inoltre il braciere che ha dato ufficialmente inizio con il giuramento dei giudici e degli atleti, per mano di Benedetta Benedetti del Lazio, al weekend di gare al Guidobaldi. Dopo grande festa con musica e balli che hanno coinvolto la piazza intera. Domani prime gare a partire dalle 9.

© RIPRODUZIONE RISERVATA