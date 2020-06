Rieti, tornano le giornate ecologiche dedicate al Velino da Moby's Sub Apnea Blu

RIETI - Sabato 20 giugno a partire dalle 10:30 l’Asd Moby’s Sub Apnea Blu Rieti riprenderà la sua attività di pulizia del fiume Velino, partendo dal Ponte Romano. Anche questa volta, durante la giornata si provvederà alla pulizia del fiume, in acqua da parte dei Sub, e lungo le sponde dai ragazzi della Fondazione Vincere Insieme (ragazzi diversamente abili, Associazione con la quale il Moby’s è entrato a far parte nel marzo 2018).

La partecipazione attiva dei ragazzi consiste nel seguire il percorso del fiume lungo l’argine, da Ponte Cavallotti a Ponte Giovanni XXIII, raccogliendo i vari rifiuti che troveranno sulle sponde. Finalità dell’evento, inoltre, è quella di sensibilizzare la popolazione sul rispetto dell’ambiente, nello specifico del fiume, e dell’acqua in genere, insieme all’ambiente che la circonda, essendo essa stessa fonte essenziale per la vita, risorsa per la nostra città, e bene di tutti, da mantenere comunque pulito.

Oltre alla Fondazione Vincere insieme partner dell’iniziativa saranno: il Comune di Rieti, la Polizia Municipale, l'Asm, l’Associazione Avventuristicando centro Rafting Rieti. L’iniziativa è aperta anche a tutti coloro che vorranno collaborare.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di legge per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19.

