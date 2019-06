© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo il successo riscosso con lo spettacolo dedicato a De Andrè, il cantautore Federico Sirianni torna a Rieti per omaggiare un altro grande della musica italiana. Domani sera, al locale “Le Tre Porte” di Via Della Verdura è di scena “Qualcuno era comunista”, serata dedicata a Giorgio Gaber, durante la quale verrà ripercorsa la carriera dell’eclettico artista milanese, scomparso nel 2003.Un’altra occasione che vede protagonista un duo ormai collaudato, come quello composto da Sirianni e dal reatino Carlo Valente,ospite della serata, pronto per appoggiare il collega genovese in un viaggio all’interno del vasto repertorio firmato dal Signor G.“Lo Shampoo”, “Destra-Sinistra”, “Io Non Mi Sento Italiano”, sono solo alcune delle canzoni tipicamente ironiche ed intelligenti che hanno reso Gaber uno degli artisti più apprezzati del secondo ‘900 italiano, e che domani rivivranno grazie al binomio Sirianni-Valente, mattatore di un evento che si avvale anche del patrocinio della fondazione “Giorgio Gaber”. Appuntamento a domani sera dalle 21.30, in Via Della Verdura 21/25.