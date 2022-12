Tutto Gaber, una maratona streaming di 24h per ricordare l’artista a vent’anni dalla scomparsa

Giovedì 29 Dicembre 2022, 11:05

Era esattamente il 1° gennaio 2003 quando Giorgio Gaber ci lasciava e a vent’anni dalla scomparsa, la Fondazione che porta il suo nome propone ‘Tutto Gaber’. Insieme alla Rai e alla Televisione Svizzera Italiana, dalla mezzanotte del 1° gennaio alla mezzanotte del 2 gennaio sono disponibili immagini e documenti video per una lunga maratona che accompagna l’inizio dell’anno di abbia piacere di avere la compagnia del Signor G. La lunga sequenza propone, senza ordine cronologico, estratti in prosa e in musica che raccontano trent’anni di Teatro Canzone, dalle prime apparizioni tv della Svizzera Italiana alle retrospettive registrate nel 1980 al Teatro Lirico di Milano che oggi porta proprio il nome di Giorgio Gaber. La maratona ‘Tutto Gaber’ sarà disponibile in free streaming per 24 ore sul sito e sul Canale YT della Fondazione. Foto di Luigi Ciminaghi da Ufficio Stampa GOIGEST per Fondazione Giorgio Gaber.

