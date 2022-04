La reatina Giorgia Leuratti esordisce in libreria con la raccolta di poesie “Inchiostro”

RIETI - La 27enne reatina Giorgia Leuratti fa il suo esordio in libreria con la raccolta di poesie “Inchiostro”, pubblicata pochi giorni fa per la RobinEdizioni. Un lavoro che comprende componimenti scritti in un lungo arco di tempo, con cui Leuratti dà sfogo alla sua necessità di scrivere: diventa emblematico in questo senso anche il titolo dell’opera stessa, soprattutto se si pensa all’inchiostro come materia viva, paragonabile al sangue.



«Tutto il fermento che vi era all’origine della mia scrittura attraverso “Inchiostro” ha preso forma – spiega l’autrice – Dapprima vi era solo una confusionaria urgenza espressiva, ora il movimento dentro di me si sta incanalando in una sua più reale traiettoria, in una sua ricerca, in un suo linguaggio”. Così Giorgia Leuratti parla della sua prima raccolta di poesie, non risparmiando particolari circa il processo creativo che ne è la fonte: “Il materiale originariamente era molto più esteso e interamente scritto a mano su vari Moleskine che portavo spesso con me – racconta sorridendo – un anno fa ho deciso di pubblicare e, dopo aver trascritto tutto al computer, mi sono dedicata a un lungo lavoro di taglio e labor limae».



Una genesi frastagliata, dunque, quella di “Inchiostro”, che nelle sue poesie mantiene un comune denominatore: la necessità di scavare a fondo, di esplorare sensazioni ed eventi in tutte le loro sfumature. Una raccolta che è frutto di una grande sensibilità ma anche dei lunghi studi di Giorgia Leuratti, laureata in Lettere e diplomata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. Una passione che ha portato in diverse occasioni l’autrice ad ispirarsi al teatro anche nei suoi componimenti e che, si spera, servirà da motore per pubblicazioni future: per il momento il consiglio è quello di lasciarsi trasportare dai 36 componimenti di “Inchiostro”, disponibile online e in libreria.