Giallo al Centro, ecco torneo a squadre Sherlock Holmes-consulente investigativo

RIETI - Per tutti gli amanti del giallo e di Sherlock Holmes un'occasione da non perdere. Sabato 8 e domenica 9 ottobre, presso Le Tre Porte– Via della Verdura, 21/25, Reate Gens - Ludens In Tabula in collaborazione con Macondo Aps, organizza in anteprima al festival Giallo al Centro,, che si terrà sabato 15 ottobre 2022, il torneo a squadre Sherlock Holmes-Consulente investigativo.



Info: le squadre devono essere composte da 4 persone; i turni di gioco saranno definiti in base al numero delle squadre, se ci sono delle richieste specifiche per le disponibilità, comunicarlo al momento dell’iscrizione.

Costo Iscrizione 2 euro per persona Orari: sabato 8 dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.00 / domenica 9 dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 20.00.



La squadra vincitrice verrà premiata sabato 15 ottobre durante il Festival Giallo al Centro presso la sede di Macondo Aps in Via S. Carocci 8 – Palazzina Futuro.