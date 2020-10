Rieti, Andrea Donaera conquista la quarta edizione del premio Giallo al Centro

RIETI - L'edizione 2020 del Premio Giallo al Centro, la quarta, si è chiusa ieri sera. A conquistare il titolo di vincitore Andrea Donaera con il suo primo romanzo “Io sono la bestia” NN Editore scelto dalla giuria di qualità come il miglior libro tra i finalisti. Il premio della Giuria On Line è andato invece a Rosario Palazzolo con “La vita schifa” Edizioni Arkadia. L'altra finalista Anna Ersilia Pavani ha partecipato con “Voci nella nebbia” edito da Mondadori.

Per questa quarta edizione è stato assegnato, venerdì sera, anche il premio opera prima a Silvia Bottani con “Il giorno mangia la notte” edito da Sem.

Una due giorni dedicata al giallo che non ha visto gli autori presenti a Rieti a causa delle restrizioni e il rispetto delle regole imposti dalla situazione che si sta vivendo in Italia e nel mondo.

Gli incontri con i finalisti si sono quindi svolti on line dalla pagina Facebook di Giallo al Centro dove è possibile rivederla per chi non ha potuto seguirla in diretta.

L'associazione Macondo organizzatrice del Premio e del Festival ringrazia i finalisti, le case editrici, i lettori, la giuria composta oltre che da lettori reatini, dai vincitori delle passate edizioni, Ariase Barretta, Giovanni Lucchese, Antonio Paolacci e Paola Ronco, Lucia Tilde Ingrosso, Leonardo Di Lascia del blog ThrillerNord e presieduta dal presidente di Giallo al Centro Piergiorgio Pulixi per aver apportato il loro contributo e permesso che anche questa edizione, nonostante tutte le difficoltà, arrivasse al suo finale.

L'appuntamento è per il 2021 con nuovi libri, nuovi incontri con gli autori e nuovi finalisti.

