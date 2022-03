Il Consiglio comunale approva la proposta di gemellaggio con la brasiliana Laguna, città natale di Anita Garibaldi

RIETI - Il Consiglio comunale di Rieti ha approvato la proposta di gemellaggio tra la Città di Rieti e quella brasiliana di Laguna.

Il legame tra Rieti e Laguna è determinato dal personaggio di Anita Jesus De Ribeiro Da Silva moglie di Giuseppe Garibaldi, nata nella città brasiliana e vissuta a Rieti tra il 26 febbraio e il 19 aprile del 1849.

Nel periodo reatino, ampiamente documentato, Anita si è dedicata alla sartoria e all’infermeria costituite presso il Palazzo Colelli a supporto dei Garibaldini.

La Città di Laguna ha già offerto la propria disponibilità a siglare una cooperazione con la Città di Rieti e, tra gli obiettivi del futuro gemellaggio, vi sono, tra gli altri, la valorizzazione della memoria storica dei fatti avvenuti nel territorio per fini di promozione culturale e di valorizzazione dei luoghi ove si svolsero i fatti, lo scambio di esperienze tra le due comunità al fine della conoscenza reciproca in tema di storia e cultura, lo scambio di periodi di frequenza dei giovani e di studenti per attività didattiche e sportive, la possibilità di conoscenza economica locale nell’ottica di un interscambio di prodotti.

“Il legame storico tra le due Città può costituire il presupposto di una serie di scambi di natura culturale ed economica – spiega il Presidente del Comitato Gemellaggi e Relazioni Internazionali del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro - nonché un vettore turistico di promozione delle peculiarità di Rieti e della sua provincia”.