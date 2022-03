Ogggi a Riofreddo festa grande con la pronipote di Giuseppe Garibaldi

Oggi a Riofreddo festa grande con la pronipote di Giuseppe Garibaldi, uno dei simboli dell'Unità d'Italia, per ricordare il matrimonio tra l'eroe dei due mondi e la sua Anita. Si sposarono a Montevideo in Uruguay il 26 marzo 1842 e nel piccolo Comune della Valle dell'Aniene, vicino a Subiaco, c'è Villa Garibaldi, costruita a fine Ottocento da Ricciotti, uno dei figli del generale e della moglie. La Villa è nel centro del borgo montano. Ospita il Museo delle Civiltà e un'ala è dedicata alle vicende di Garibaldi. L'arrivo del figlio del generale a Riofreddo e l'anniversario di domani lo spiega il direttore del Museo. «Riccioti fu mandato a qui dice Paolo Rosati direttore del museo in residenza coatta per le vicende della Banca Romana. Ma gli eredi del generale si distinsero per grande generosità, costruirono anche un ambulatorio con il medico condotto e aiutarono molto la popolazione locale».



Villa Garibaldi oggi festeggerà anche il ventennale del Museo. I Garibaldi non hanno mai lasciato Riofreddo: la pronipote, Annita Garibaldi Jallet, di cui Giuseppe era bisnonno, è residente in paese e viene spesso. «Adiacente alla Villa racconta Rosati hanno un loro appartamento. Annita insieme ai figli e ai nipoti d'estate praticamente vivono nel nostro paese con la gente del posto». Alle 16,30 la Jallet racconterà ancora una volta di Garibaldi, della moglie e delle nozze di 180 anni fa in Sud America. «Siamo sempre alla ricerca di novità sul generale aggiunge Rosati L'obbiettivo è creare una rete delle dimore di Garibaldi, un circuito nelle case del generale dei due Mondi». Il Museo delle Civiltà, nella rete museale del Med Aniene, e Villa Garibaldi, sono visitabili mercoledì, sabato e domenica: informazioni su internet o al telefono 0774.929183. «I turisti arrivano soprattutto da Roma conclude Rosati ma sono tanti gli escursionisti che arrivano dal sentiero Coleman che passa a Riofreddo».