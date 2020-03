Ultimo aggiornamento: 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica alcuni membri del Comitato per il busto ad Anita Garibaldi hanno constatato che lo stesso - inaugurato il 25 marzo 2019 in occasione del 170° anniversario della Repubblica Romana - è stato vandalizzato mediante asportazione dell'orecchino destro.Ieri mattina il presidente del Comitato, il geometra Trento Scanzani ha inoltrato denuncia ai carabinieri, riservandosi la costituzione di parte civile nel caso fossero scoperti gli autori del misfatto.«Come noto - ricorda l'avvocato Gianfranco Paris - il busto di Anita fu collocato, su indicazione del comune di Rieti, all'interno del parco di via Liberato Di Benedetto nella parte confinante con viale Maraini che, pur essendo stato dato in gestione ad un privato, è privo di qualsiasi sorveglianza, di manutenzione, di impianti di illuminazione e di cancelli di chiusura. Ha una recinzione metallica approssimativa che risale ai tempi precedenti alla sua istituzione piena di buchi, certamente non adeguata al rango di una città che difende strenuamente il suo ruolo di capoluogo di provincia».