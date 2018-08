di Lorenzo Quirini

RIETI - Domenica da cinema al Garden Be'er. Mancano solo 2 giorni alla proiezione del film "Orecchie" di Alessandro Aronadio, che si terrà all'interno del cortile dell'ex Manni, con la partecipazione di Daniele Parisi, attore protagonista della pellicola. Un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del cinema italiano e per i fans di Parisi, che si va ad aggiungere alla lunga lista di invitati speciali del Garden Be'er.



Un commedia, quella di Aronadio, dal sapore retrò grazie all'uso del bianco e nero, aspetto che insieme alla partecipazione di attori come Rocco Papaleo, ha sicuramente contribuito al successo riscosso in diversi ambiti, dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Monte Carlo Film Festival de la Comédie.



Appuntamento domenica (19 agosto) alle 21 per assistere ad un altro evento di spessore offerto dal Garden Be'er.

