RIETI - Galleria Valnerina chiusa da febbraio, i sindaci di Rieti e Leonessa, Cicchetti e Trancassini scrivono ad Anas.

Il presidente Armani indica la riapertura per giugno.



In una lettera congiuntamente indirizzata all’amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti e il deputato Paolo Trancassini hanno richiesto quali fossero le reali condizioni, le tempistiche e gli interventi programmati per la riapertura della galleria “Valnerina” lungo la strada statale “Ternana”.

In data odierna, l’ad Armani ha riferito, in una missiva indirizzata a Cicchetti e Trancassini, che “la campagna di indagini e rilievi, effettuata per l'intero sviluppo della galleria, lunga 3,7 km, ha richiesto dei tempi di esecuzione non comprimibili ed è ormai in fase di ultimazione”.

“Gli elementi acquisiti – si legge ancora nella nota di Anas - consentono di prevedere, in una prima fase, la riapertura al traffico della galleria entro il prossimo mese di giugno, con un sistema di monitoraggio in continuo, nelle more del completamento della progettazione e della esecuzione degli interventi di sistemazione definitiva, che saranno comunque realizzati garantendo l'esercizio della galleria stessa”.

“Ringrazio l’amministratore di Anas per la celerità con cui ci ha fornito le informazioni – dichiara Cicchetti -. Il mio auspicio è che la tempistica sia la più breve possibile affinché si ristabilisca una normale viabilità e mobilità tra i due territori”.

“Prendo atto della nota dell’ad di Anas - dichiara Trancassini - ma non mi è chiaro se tutte le verifiche siano state effettuate e del motivo per il quale si ipotizzi una riapertura entro il mese di giugno, perché ciò potrebbe significare altri due mesi di chiusura della galleria. Mi auguro che Anas capisca l’importanza per i nostri territori del collegamento oggetto di intervento e rispetti le esigenze e le urgenze dei nostri territori troppo spesso in passato messe in secondo piano”.

Gioved├Č 26 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA