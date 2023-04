Riaperta la galleria di Colle Giardino in direzione Rieti

RIETI - Si è tenuta questa mattina una breve cerimonia a conclusione dei lavori sulla Galleria Colle Giardino, direzione Rieti alla presenza del responsabile della struttura territoriale Anas Lazio, Marco Moladori, del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti Claudia Chiarinelli, dell’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e politiche per la ricostruzione della Regione Lazio Manuela Rinaldi, e dei consiglieri regionali del Lazio Michele Nicolai ed Eleonora Berni, oltre al Prefetto di Rieti, Gennaro Capo.

La Galleria è stata oggetto di lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici a servizio della Canna Nord per innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza per l’utenza. Nelle prossime settimane saranno avviati anche i lavori sulla Canna Sud della stessa galleria, in direzione Roma.

«La riapertura della Galleria in direzione Rieti è un fattore importante per la viabilità del territorio oltre che per la sicurezza degli automobilisti – ha dichiarato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Viviamo una stagione di grandi investimenti sul nostro territorio e di tanti cantieri che sono partiti o partiranno a breve, con il concorso di tutte le istituzioni. Anas ci ha comunicato che a breve termineranno gli importanti lavori di ammodernamento e miglioramento degli svincoli di accesso alla Città a Fonte Cottorella e a Villa Reatina mentre nei prossimi mesi prenderanno il via quelli dello svincolo in zona Macelletto. Nel frattempo, il Comune sta avviando una serie di opere all’interno della Città che miglioreranno la funzionalità e la viabilità di interi quartieri mentre procediamo nella ricerca di nuovi e ulteriori finanziamenti grazie alla stretta collaborazione con la Regione Lazio e il Governo. Sappiamo che il prolungarsi dei lavori che hanno riguardato la Galleria in direzione Rieti ha determinato disagi per i residenti della frazione di Maglianello ma finalmente adesso il traffico tornerà lungo la direttrice principale. In generale, chiaramente, durante i cantieri di ogni opera così significativa è necessario sopportare qualche disagio ma i cittadini sono ben consapevoli, come noi, che ne vale la pena se il risultato è quello di avere infrastrutture più adeguate, sicure e una Città più moderna, vivibile e funzionale».