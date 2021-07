Sabato 3 Luglio 2021, 00:10

RIETI - Niente salsicce, niente salumi o prosciutti, solo il registratore di cassa. Colpo nella notte in pieno centro storico cittadino, al civico 4 di via Pennina presso la nota macelleria "La fonte della carne". Un blitz insolito che ha visto ignoti malviventi utilizzare arnesi da scasso e grimaldelli per forzare le serrature che, una volta scardinate, hanno spalancato la porta ai ladri al mondo delle carni. Una volta dentro però solo un velocissimo raid con il mirino puntato sul registratore di cassa che - senza essere aperto o forzato - è stato direttamente portato via. All'interno contanti e liquidità lasciati come fondo cassa e comunque non una somma consistente I ladri si sono poi dileguati. Al mattino, al momento dell'apertura dell'esercizio commerciale la scoperta di quanto accaduto nottetempo. I titolari del negozio di rivendita di carni hanno poi allertato le forze dell'ordine che hanno effettuato, sul posto, rilievi dattiloscopici e fotografici per l'avvio delle indagini. In queste ora si sta valutando la possibilità di esaminare i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona o ai varchi Ztl in quanto ingressi ed uscite autorizzate dal centro storico cittadino sono monitorati dall'occhio delle telecamere. Anche se, senza più il coprifuoco, i transiti veicolari potrebbero essere numerosi.