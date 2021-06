Rieti, serie di furti nel Cicolano: arresto dei carabinieri

RIETI - Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, hanno tratto in arresto un cittadino di origine albanese di anni 34, ritenuto responsabile di furto aggravato e ricettazione.

I fatti risalgono al novembre del 2019 quando il soggetto, unitamente ad altri complici, aveva messo a segno ben 3 furti nei comuni di Fiamignano e Petrella Salto (nella frazione di Borgo San Pietro). La banda, alla guida di una potente AUDI sportiva, rubata poco prima nella capitale, aveva svaligiato alcuni appartamenti asportando beni per un valore complessivo pari a 4.000,00 euro.

La presenza dei malviventi non era passata inosservata nei piccoli centri del Cicolano ove poco dopo era scattato l’allerta per le pattuglie in circuito. La fuga dei ladri era durata poco, infatti l’Audi, allontanandosi da quei centri a folle velocità, braccata dai militari era finita per schiantarsi contro un muro e i suoi utilizzatori si erano dileguati a piedi.

All’interno del veicolo venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso, un frullino, refurtiva e passamontagna. I Carabinieri di Cittaducale hanno quindi avviato una complessa attività di indagine che ha consentito l’identificazione, per il momento, di uno dei malviventi domiciliato nella periferia della capitale, con specifici precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

Sorpreso alle prime ore dell’alba nella sua abitazione, è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Cittaducale e dei colleghi di Tivoli, competenti per territorio, tradotto presso la Casa Circondariale di Perugia ove rimarrà a disposizione dell’A.G. poiché a suo carico sono stati raccolti elementi ritenuti sufficienti dagli inquirenti per l’imputazione di furto aggravato continuato in concorso e ricettazione.