Furto con destrezza in un negozio di piante e fiori: due giovani svuotano la cassa

RIETI - Approfittano di un momento di distrazione del titolare per rubare qualche centinaio di euro dalla cassa. Furto con destrezza in un negozio di piante e fiori a Osteria Nuova. Due giovani, appena entrati all’interno dell’attività commerciale, hanno atteso un momento di distrazione del titolare impegnato con alcuni clienti per sottrarre contanti dalla cassa per un bottino di alcune centinaia di euro. Poi si sono subito allontanati a bordo di un veicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze del negozio e si sono subito dileguati. Sul posto operanti dei carabinieri per rilievi e accertamenti.