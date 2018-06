RIETI - I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Rieti hanno arrestato un quarantunenne pluripregiudicato di Roma, I.A., in quanto riconosciuto l’autore del furto perpetrato a Rieti lo scorso 6 giugno, in una abitazione del quartiere di Campoloniano.



I militari addetti ai rilievi tecnici, intervenuti per il sopralluogo avevano rilevato e repertata un’impronta, lasciata dal topo di appartamento, la quale è risultata determinante per l’identificazione del responsabile. Infatti, l’impronta digitale, inviata presso i laboratori del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Roma, è stata esaminata dal personale altamente specializzato di quel reparto, ed è risultata appartenere a I.A., con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Oltre all’impronta ulteriori riscontri investigativi, espletati dai militari del nucleo operativo della compagnia di Rieti, hanno appurato inequivocabilmente la piena responsabilità dell’uomo circa il furto in argomento.

L’inconfutabilita’ delle prove raccolte hanno permesso alla procura della repubblica di Rieti di emettere un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti del pregiudicato romano il quale, localizzato nella capitale nella mattinata scorsa, è stato arrestato, in collaborazione con i militari della stazione carabinieri di Roma Tor Tre Teste. Per I.A. si sono aperte le porte del carcere di Roma Regina Coeli.

Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:31



© RIPRODUZIONE RISERVATA