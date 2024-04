Lunedì 1 Aprile 2024, 12:29

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Stimigliano hanno proceduto all’arresto in flagranza di un cittadino straniero, 57enne, già titolare di alcuni precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso mentre era intento a rubare delle mattonelle di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

Più nel dettaglio i militari, nel corso di uno dei consueti servizi perlustrativi di controllo del territorio, nel transitare lungo il parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria di Stimigliano, hanno notato l’uomo che, dopo aver scavalcato la recinzione esterna, si era introdotto in un cantiere edile lì presente.

Insospettiti anche per via dell’orario che, certamente, non poteva far presumere che si trattasse di un operaio ancora al lavoro, i Carabinieri lo hanno pedinato sorprendendolo mentre stava asportando varie mattonelle gettandole al di là della recinzione.

Dopo le dovute verifiche, il materiale è stato sequestratomentre l’uomo è stato dichiarato in arresto.