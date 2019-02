RIETI - Il ritrovamento da parte di due uomini a Piè di Moggio in un sopralluogo che stavano effettuando in vista della pesca alla trota nel Velino. Presenti scatole vuote di gioielli, quattro fucili da caccia, anche una cassaforte, un anello e un orologio.

Probabile bottino di un furto, indagine dell’Arma in corso.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 27 FEBBRAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA