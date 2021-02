Rieti, frana blocca la strada per Paganico. Intervento dei vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina sulla strada provinciale SP34, poco prima del bivio per il paese di Paganico, a causa di una frana che ha bloccato la via di comunicazione sia verso il capoluogo sabino che verso Roma. Sono in corso in questi momenti le operazioni di messa in sicurezza della zona mentre i Pompieri sabini hanno liberando la strada provinciale dalla massa di fango e detriti riaprendola al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA