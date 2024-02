Mercoledì 21 Febbraio 2024, 09:06

il Tracciolino. La frana (individuata e fotografata dall'ambientalista Tommasino Marsella) la scorsa settimana in località "pietraia" in comune di Santopadre. La strada è chiusa al transito dei mezzi da anni ormai ma viene comunque percorsa da appassionati di natura, fotografia, escursionismo e ciclisti e per questo le continue frane rivestono davvero un serio pericolo. Le notizie più recenti in merito alla messa in sicurezza del suggestivo percorso che inizia a Roccasecca e termina a Casalvieri, caratterizzato dalle meravigliose Gole del Melfa, sono relative al tavolo tecnico promosso dalla Provincia con i sindaci dei comuni ricadenti nel percorso che è diventato permanente. Riattivata la fase progettuale con una richiesta di finanziamento milionario da parte della Provincia. Come concordato durante il tavolo tecnico di novembre scorso sulla SP 7 Roccasecca-Casalvieri che ha coinvolto i comuni di Roccasecca, Colle San Magno, Santopadre, Arpino, Casalvieri e Casalattico, l'Ente di piazza Gramsci ha aperto una nuova fase di rimodulazione degli interventi e di progettazione per la strada provinciale viste, soprattutto, le disponibilità manifestate nella sessione introduttiva degli Stati Generali, dagli enti superiori e dai rappresentanti istituzionali per favorire lo sviluppo e la crescita del territorio. In base a tali motivazioni la Provincia di Frosinone ha inviato una relazione tecnico illustrativa al Ministero dell'Interno con una richiesta di finanziamento della progettazione di numero tre interventi da 10 milioni di euro.

L'ITER

LA CONVENZIONE

In attesa dell'avanzamento dell'iter, però, si continuano a registrare frane. Aperti invece in Municipio a Sora i fascicoli per alcune frane e cedimenti sul territorio comunale. Come nel caso di località Valfrancesca, località notoriamente soggetta a dissesto idrogeologico. L'amministrazione ha appena approvato il progetto di fattibilità economica con l'obiettivo ottenere le risorse in modo di realizzare i lavori di risanamento e messa in sicurezza della strada per un importo complessivo di 80mila euro. Nel frattempo i comuni della zona, anche stipulando convenzioni con i consorzi di bonifica, portano avanti opere di manutenzione e sistemazione di fossati nelle campagne, di cunette, di canali di scolo, fondamentali per la prevenzione.

Il Comune di Casalvieri, ad esempio, attraverso la convenzione con il Consorzio di bonifica "Conca di Sora", ha provveduto la scorsa settimana a far eseguire la ripulitura dei fossi e la sistemazione delle cunette in località Canalara e Morina. I recenti lavori si aggiungono agli altri numerosi interventi di bonifica che il Comune sta portando avanti da tempo allo scopo di mantenere e garantire condizioni di sicurezza del territorio. «È doveroso sottolineare l'importanza della collaborazione con il Consorzio di Bonifica - dichiara il sindaco Franco Moscone -. La difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico sono obiettivi fondamentali per la nostra amministrazione che, attraverso la convenzione, ci consentono di salvaguardare ampie zone di campagna da esondazioni e calamità naturali».



Roberta Pugliesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA