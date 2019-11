© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora pioggia e maltempo e ancora disagi e criticità in città e sull'intero territorio provinciale. Lunga la lista di frane, smottamenti, allberi aabbattutii, danni da acqua e allagamenti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Rieti fino alla tarda serata di ieri unitamente ai colleghi dei distaccamenti territoriali di Posta e Poggio Mirteto.Tra le maggiori criticità le due frane verificatesi in via Valle D'Aosta e via Frasacco (zona Vazia-Castelfranco). In via Aosta si è verificato un consistente movimento di terra del versante della collina che ha addirittura piegato in sequenza gli alberi. Sul posto anche il personale della Protezione civile inviato dal Coc (Centro operativo comunale). La strada è stata transennata e chiusa al passaggio. Analogo smottamento con movimento franoso in via Frasacco-via Villafranca. Frana di una certa entità anche quella registrata a Leonessa lungo la Sr471. Danni anche ai pali Telecom a Contigliano in via del Monumento e a Rieti in via Cesee. Per il resto cronaca di allagamenti di cantine garage e locali seminterrati oltre a strade invase dall'acqua e dal fango.