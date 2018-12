© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Prefetto Giuseppina Reggiani ha presieduto questa mattina il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, del Comando dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, nonché i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e del Comune di Rieti.Come di consueto in questo periodo dell’anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, sono state condivise le misure per garantire la sicurezza: pianificazione e coordinamento dei servizi di vigilanza e di controllo del territorio, predisposizione di tutte quelle azioni volte a tutelare cittadini e turisti, intensificazione dei controlli stradali, vigilanza sulla produzione, commercio e detenzione di prodotti pirotecnici illegali, nonché contrasto dell’abusivismo commerciale.Inoltre il Prefetto, nel richiamare le specifiche indicazioni fornite in materia di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dal Ministro dell'Interno, ha invitato i vertici delle Forze di Polizia a rafforzare i servizi di controllo preventivo, soprattutto nelle zone più a rischio e lungo le vie di comunicazione per individuare anche eventuali corrieri e fornitori.Sono state, poi, approfondite le tematiche che hanno recentemente interessato alcune delle fasce più deboli della popolazione. Al riguardo, il Prefetto, nel confermare la costante attenzione delle Istituzioni, ha ricevuto assicurazione dal Comune di Rieti circa l’allestimento di una sala di accoglienza per senzatetto, oltre all’attivazione della Mensa di Santa Chiara.Il Prefetto, infine, per garantire un’efficace risposta operativa in caso di emergenza neve, ha ribadito la necessità di una sinergica collaborazione di tutte le componenti del Sistema di Protezione Civile, così come previsto dal Piano Neve di recente approvato.