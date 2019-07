RIETI - Si è concluso il torneo "La Foresta" dedicato al futsal ed al padel. Nello scorso fine settimana tutte le finali: Over 35 e Under 35 nel calcio a 5 e "Tabellone Argento" e "Tabellone Oro" nel padel.



Nell'under 35 trionfa Da Rino, grazie al successo in finale, ai calci di rigore, contro Riot, che chiude al secondo posto. Terzo posto invece ad Ari Generation. Nel torneo Over 35 trionfa invece Smartlight, secondo posto per Botafig, Terzo per i Rovers. Marco Mareri vince il titolo di capocannoniere nell'Over 35, miglior portiere a Niko Dionisi. Nell'under 35 invece titolo di capocannoniere a Kana Fany di Ari 2 Generation, miglior portiere a Mauro Mariantoni (Da Dino).

Nel padel, tabellone oro, premiati Gianmarco Cecchini, Mattia Petrongari e Antonio Berardi, mentre nel tabellone argento Matteo Benedetti. Soddisfatto per la riuscita del torneo Flavio Silvestri, uno degli organizzatori: "Ringrazio tutti i partecipanti ai tornei di calcio a 5 e di padel, i quali hanno contribuito, insieme all'organizzazione e alla struttura "Foresta Sporting Club", alla realizzazione di una bella manifestazione per il centro stesso e per la città di Rieti. Mi congratulo con i vincitori delle rispettive categorie, proiettandomi sin da ora alla prossima manifestazione".

Ultimo aggiornamento: 11:15

