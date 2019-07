RIETI - SIamo alla fase finale del torneo de "La Foresta", che da oggi, sabato 13 luglio, partirà con le semifinali. Futsal, sia over che under 35 ed il padel protagonisti.



Si inizia come detto oggi alle 19, con la prima semifinale del torneo Under 35 tra FFt e Da Dino. Alle 20 toccherà invece alla prima semifinale over 35 tra Smartlight e Rovers. In contemporanea anche l'altra semifinale dell'Over 35 tra Sant'Angelo e Botafig. Il programma del futsal si chiuderà alle 21.20 con la seconda ed ultima semfinale Under 35 tra Riot e Ari. Alle 18 di oggi spazio anche alla finale del "Tabellone Argento" nel padel tra Benedetti/Vigiano e Sambenedetto/De Santis. Domani invece, domenica 14 luglio, alle 20, finali per il terzo posto sia nel torneo Over 35 che Under. Sempre domani, ma alle 19, finale del "Tabellone Oro" nel padel tra Cecchini-Petronagrari/ Cerafogli - Berardi. Lunedì prossimo invece ultimo atto, con le finali dei due tornei di futsal e, a seguire, tutte le premiazioni.