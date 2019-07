IL PROGRAMMA

RIETI - Tra gli eventi che stanno animando l'estate reatina anche il torneo a "La Foresta Sporting Club", sia nel futsal che nel padel. Siamo praticamente al giro di boa e proseguono le sfide: nel futsal in corso sia il torneo Over 35 che quello Under, mentre anche nel padel continuano gli incroci che ci daranno poi le semifinaliste. Nell'under 35 di futsal comandano la classifica Ari Generation e Foresta Futsal Team, la squadra di casa, a quota 6 punti, mentre nell'over 35 vola Starlight, sola al comando con 6 punti.Questa sera in programma due sfide per l'Under 35 e altrettante nel padel. Alle 20.10 circa si sfideranno, nel futsal, Ari Generation e Da Dino, mentre poco dopo le 21 sarà il turno di Millevoglie- Furie Buie. Come detto saranno 2 anche gli incroci nel padel: alle 20.30 la coppia Cellurale/Franciosi sfiderà Tittoni/Cerafogli, mentre alle 21.30 Benedetti/D'Orazio contro Orlando/Faggi. Il programma proseguirà anche nei prossimi giorni fino alle date delle finali: 13-14 luglio nel padel, suddiviso in due diversi tabelloni, 13 luglio per il futsal Over 35, 14 luglio per quello Under.