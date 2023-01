La Fondazione Varrone incontra il mondo del volontariato

RIETI - La Fondazione Varrone invita ad un incontro i responsabili delle associazioni e delle organizzazioni di promozione sociale operative a Rieti e nella provincia con l’intento di istituire rapporti più mirati e strutturati con il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’obiettivo è quello di stabilire una relazione che non si esaurisca al mero finanziamento di un progetto ma preveda una condivisione di prospettive attraverso l’articolazione di un programma comune di azione in linea con i regolamenti e lo spirito dello Statuto della Fondazione. In tal modo sarà possibile migliorare l’impatto atteso nella comunità di riferimento.

I principali settori di intervento individuati sono:

fragilità psicofisiche e diverse abilità

disagio economico

disagio sociale



integrazione-inclusione-accoglienzadifesa ambientalesanità animale



A partire da giovedì 2 e per tutto il mese di febbraio i consiglieri di amministrazione Mario Santarelli e Maria Rita Pitoni saranno a disposizione ogni giovedì dalle 15 alle 17,30 a Palazzo Potenziani per incontrare esponenti del mondo del volontariato, della filantropia e della beneficenza. Agli incontri prenderanno parte anche esperti dell'Ordine dei Commercialisti, che si è reso disponibile a fornire assistenza tecnica alle associazioni in merito all'applicazione delle nuove normative sul Terzo Settore. Le organizzazioni e associazioni attive nei settori indicati, se interessate, sono invitate a concordare un incontro scrivendo a info@fondazionevarrone.it.