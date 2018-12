© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - C’è tempo fino al 31 dicembre per concorrere all’assegnazione delle 6 borse di studio che la Fondazione Varrone mette a disposizione di altrettanti studenti reatini per andare a vivere e studiare per 3 mesi in Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Spagna.A ragazzi e ragazze residenti in provincia di Rieti, nati tra il 1 agosto 2001 e il 31 agosto 2004 e iscritti in un istituto secondario superiore, viene offerta l’opportunità di seguire il programma trimestrale di Cittadinanza Europea attraverso Intercultura. Ciò consentirà loro di vivere un'esperienza interculturale, indicativamente da agosto 2019 a dicembre 2019, grazie all’ospitalità in una famiglia del posto e la frequenza di una scuola locale. Il programma rientra nel progetto “Trimestre di Cittadinanza Europea”, al termine del quale i 200 ragazzi di circa 20 Stati Europei che vi partecipano si ritroveranno a Bruxelles per visitare il Parlamento Europeo e i principali luoghi d’interesse e per condividere l’esperienza vissuta.Quello tra Fondazione Varrone e Intercultura è una collaborazione che si rinnova. Dal 2005 al 2016 la Fondazione ha permesso ad oltre 120 studenti reatini di vivere e studiare per un anno negli Usa, Cina, India e Danimarca, investendo sul loro futuro personale e professionale.“Riprendiamo il percorso con Intercultura convinti che fare un’esperienza di studio all’estero sia ormai imprescindibile per formare adeguatamente i giovani. E lo facciamo con un approccio e regole nuove – dice il presidente Antonio D’Onofrio - Cittadinanza europea, merito, flessibilità e proattività sono gli elementi su cui abbiamo costruito questa nuova opportunità per il territorio.”La Fondazione Varrone coprirà il costo totale delle spese per gli studenti che risulteranno vincitori delle borse di studio. Tra i requisiti previsti oltre al merito c’è il reddito, che non può superare i 65.000 euro lordi per nucleo familiare. Per maggiori informazioni: www.intercultura.it/fondazione-varrone/.