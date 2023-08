Il Fc Rieti si affida a due fisioterapisti locali: Patrizia Lombardi e Diego Sebastiani

RIETI - Sono due reatini i fisioterapisti ai quali il Fc Rieti ha deciso di affidare le cure muscolari dei calciatori della prima squadra: si tratta di Patrizia Lombardi e Diego Sebastiani, volti già noti e conosciuti in città perché prima di intraprendere questa attività professionale, hanno orbitato nel calcio locale.

Patrizia è stata per anni nella Venus Rieti, la squadra femminile di calcio a 11 allenata da Filiberto Santilli, dopodiché è approdat al futsal con il Real Rieti, dove ha ricoperto più ruoli: dapprima giocatrice, poi allenatrice e infine fisioterapista sia del settore giovanile, che della femminile stessa.

Diego, invece, calcisticamente è cresciuto con la maglia del Rieti addosso, ha giocato in prima squadre nei primissimi anni 2000, quando in panchina c'era Carlo Susini e il presidente era Alberto Gianni, poi una volta conclusa la sua carriera calcistica, ha iniziato a dedicarsi alla fisioterapia. Oggi entrambi si ritrovano nel Rieti, con Patrizia Lombardi riconfermata dopo la stagione scorsa vissuta sotto la denominazione Città di Rieti, mentre per Diego Sebastiani inizia un nuovo percorso professionale.

La nota del club

Fc Rieti 1936 comunica di aver affidato il comparto fisioterapico a due professionisti reatini: Patrizia Lombardi e Diego Sebastiani, quest'ultimo con un trascorso calcistico in amarantoceleste.



Ma se per Patrizia Lombardi si tratta di una riconferma, dopo la collaborazione intrapresa lo scorso anno nel Città di Rieti (oggi Fc Rieti), per Diego Sebastiani si parla di un nuovo innesto che va a potenziare un settore che potrà avvalersi della competenza e della reatinità, di due professionisti del settore.

«Innanzitutto ringrazio la Società per avermi riconfermato - dichiara Patrizia Lombardi -.

Quest'anno condividerò il lavoro con un collega che stimo tantissimo e non vedo l'ora di iniziare il nuovo campionato con i colori che da sempre ho nel cuore, avendoli difesi anche come giocatrice di calcio a 11 e poi nel futsal».

«Trovare un accordo con la società è stato semplice e soprattutto veloce perché era volontà di entrambe le parti collaborare - dichiara Diego Sebastiani - Personalmente sono entusiasta perché torno a far parte di una società che a me ha dato tanto sia da calciatore, che in questa nuova veste. Non vedo l'ora di cominciare per poter dare il mio contributo alla causa, insieme a Patrizia Lombardi».