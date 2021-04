Il centro Perseo transennato, primo ciack per il film Takeaway che si gira anche al Terminillo

RIETI - Ciack si gira: al via le riprese del film "Takeaway" per la regia di Renzo Carbonera a Rieti. Polizia locale del Comune di Rieti con nastro segnaletico bianco-rosso e ordinanza del dirigente alla mano per interdire, oggi nel tardo pomeriggio, l'area del piazzale antistante il centro commerciale Perseo.

Divieto di transito e sosta vietata nell'area circostante la zona commerciale e nella limitrofa via Ciancarelli dalle ore 15 alle ore 24 di domani con eventuale rimozione coatta di veicoli e mezzi. Chiuso al transito anche il sottopasso per uscire dal Perseo. Le riprese della produzione italo-tedesca - in collaborazione con Rai Cinema - per il film incentrato sulla delicata tematica del doping sono iniziate due giorni fa sul monte Terminillo.

Nel cast anche Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli e Primo Reggiani. Domani invece giornata di ciack nel centro cittadino presso il centro commerciale reatino.

