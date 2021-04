Sono iniziate al Terminillo le riprese di “Takeaway”, lungometraggio di Renzo Carbonera

RIETI - Sono iniziate sul Monte Terminillo le riprese del lungometraggio 'Takeaway', per la regia di Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39 Films e Interzone Pictures, una co-produzione italo-tedesca che affronta il tema del doping. Il film sarà interpretato da Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli e Primo Reggiani, con la partecipazione di Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo. Rieti e i suoi territori circostanti sono stati luogo di scouting per attori, comparse e maestranze del film. Un impegno da parte della produzione per sostenere e riavviare l'economia locale, particolarmente colpita in questo anno di pandemia da Covid-19.

Maria (Carlotta Antonelli) è un'atleta, una marciatrice. L'orgoglio di papà (Paolo Calabresi), che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma (Anna Ferruzzo), invece, è più scettica, sebbene Johnny (Libero De Rienzo), compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo, Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. 'Tom' (Primo Reggiani) è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di 'Tom' si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti, in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.



Takeaway è una co-produzione Italia / Germania, in associazione con Laser Digital Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del MIBAC, della Regione Lazio - Fondo Lazio Cinema International e della Trentino Film Commission, con il patrocinio del C.O.N.I., del Comune e della Provincia di Rieti.

La produzione

La 39 FILMS, grazie al lavoro sinergico dei due produttori indipendenti, Alfredo Federico (Tropa de Elite – Gli squadroni della morte; L’artista; Francesco da Buenos Aires, Caffe sospeso) e Simona Banchi (La fabbrica dei tedeschi; Viva Zapatero!; Draquila – L'Italia che trema; 148 Stefano; Sangre en la boca; Nonostante la nebbia) si sta orientando sempre più verso la valorizzazione di giovani talenti, per la produzione di opere prime o seconde, di respiro internazionale. Oltre alla produzione di Soledad, opera prima di Agustina Macri, distribuita da Buena Vista International e del film italo-argentino Cetaceos, la 39 FILMS ha realizzato la prima co-produzione fra Italia e Georgia: Negative Numbers, con il riconoscimento di Eurimages e il patrocinio dell’UNICEF. Nel 2019, in linea con la 'mission' di sostegno ai giovani Under 40, la 39 FILMS sviluppa e co-produce con il Kosovo, Andromeda Galaxy, opera prima della giovane More Raça, in concorso in numerosi festival internazionali. Oltre a Take Away, attualmente in preparazione, Alfredo Federico e Simona Banchi sono impegnati nella produzione del documentario L’Ultimo Beat, di Ferdinando Vicentini Orgnani, incentrato su Lawrence Ferlinghetti, quindi dell’opera prima di Filippo Conz, Conversazioni con le altre donne - remake italiano del film originale americano Conversations with other women - e stanno sviluppando un documentario con il Kosovo, Casa è dove ci sono i film, che ha recentemente ottenuto il contributo selettivo del Mibac per progetti in co-produzione minoritaria.

