GLI SHOW COOKING

RIETI - Tra i punti di forza dell’edizione 2019 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti gli show cooking, con il progetto “Spicy LAB Project” a cura dell’ Executive chef designer della manifestazione Fabrizia Ventura, patrocinati da “APCI– Associazione Professionale Cuochi Italiani”, Apci Chef Italia Squadra Nazionale Chef, in collaborazione con “L’Arte in cucina”.I primi show cooking si terranno mercoledì 28 agosto dalle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele. Gli “Chef in show” saranno: la Squadra Nazionale APCI, la chef Cinzia Fumagalli vincitrice Top Chef Italia, Ciro Chiazzolino Pastry Chef Perugina Professionale, Pascal Barbato Maestro Panificatore Fulgaro Panificatori. Collaboreranno agli show gli “Junior Chef” allievi dell’Alberghiero di Amatrice, della scuola “Tu Chef” di Roma e della scuola internazionale “Vish CampusTerminillo”.Giovedì 29 agosto dalle 21 in Piazza Vittorio Emanuele II, “Chef in show” saranno nuovamente: la Squadra Nazionale APCI, la chef Cinzia Fumagalli vincitrice Top Chef Italia, Ciro Chiazzolino Pastry Chef Perugina Professionale, insieme alla chef Laura Marciani del Ristorante Hotel Gli Angeli di Magliano Sabina. Collaboreranno agli show gli “Junior Chef” allievi dell’Alberghiero di Amatrice, della scuola “Tu Chef” di Roma e della scuola internazionale “Vish CampusTerminillo”.Venerdì 30 agosto dalle 21 in Piazza Vittorio Emanuele, “Chef in show” la Squadra Nazionale Italiana di APCI Chef Italia, chef Cinzia Fumagalli vincitrice Top Chef Italia, Ciro Chiazzolino Pastry Chef Perugina Professionale, chef Antonio Sorrentino World Executive Chef Sebeto Spa – Rossopomodoro – Rossosapore - Anema e Cozze – HamHoly Burger, e Davide Civitiello, “Pizzaiuolo Napoletano” Campione del Mondo Trofeo Caputo. Collaboreranno agli show gli “Junior Chef” allievi dell’Alberghiero di Amatrice, della scuola “Tu Chef” di Roma e della scuola internazionale “Vish CampusTerminillo”.Sabato 31 agosto dalle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele, “Chef in show” con chef Cinzia Fumagalli vincitrice Top Chef Italia, chef Anna Maria Palma direttrice scuola “Tu Chef” Roma. Collaboreranno agli show gli “Junior Chef” allievi dell’Alberghiero di Amatrie, della scuola “Tu Chef” di Roma e della scuola internazionale “Vish CampusTerminillo”.Domenica 1° settembre dalle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II, ultima serata. A chiudere gli show cooking uno speciale show con la chef Cinzia Fumagalli vincitrice Top Chef Italia e Ciro Chiazzolino Pastry Chef Perugina Professionale. Collaboreranno agli show gli “Junior Chef” allievi dell’Alberghiero di Amatrie, della scuola “Tu Chef” di Roma e della scuola internazionale “Vish CampusTerminillo”. Ci sarà anche l'associazione "Si può dare di più’”Nella giornata di venerdì 30 agosto, agli show cooking prenderà parte anche l’Associazione “Si può dare di più Onlus” per il servizio di sala. Nata nel 2014, l’associazione si propone di realizzare un modello di percorso integrativo per persone diversamente abili e per le loro famiglie, che coinvolga bambini, adolescenti e adulti, mediante la costituzione di una serie di attività e progetti da svolgersi sul territorio, mettendo fianco a fianco “famiglie normotipo” e “famiglie speciali”. La Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, grazie ad APCI Italia, è dunque orgogliosa di collaborare quest’anno con l’Associazione “Si può dare di più”.Info e aggiornamenti www.fieramondialedelpeperoncino.com e sugli account social Facebook, Instagram, Twitter eYoutube.