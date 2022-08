Successo della Fiera mondiale del peperoncino, la soddisfazione di Sinibaldi e Calisse

RIETI - Grande soddisfazione per il successo dell'undicesima edizione della Fiera mondiale del peperoncino è stata espressa dal sindaco Daniele Sinibaldi e dal presidente della Procincia Mariano Calisse.

Il sindaco Daniele Sinibaldi

«L’edizione 2022 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino rimarrà impressa nelle menti dei reatini che, per cinque giorni, hanno potuto apprezzare un evento in grado di richiamare una partecipazione che non si ricordava da anni e che, di conseguenza, è stata capace di catalizzare l’attenzione di media e pubblico sulla bellezza e le potenzialità dell’intero territorio reatino, generando economie e promozione di cui abbiamo bisogno. Al termine di un evento, che non è esagerato definire vincente, desidero ringraziare gli organizzatori, gli Enti e i privati che hanno sostenuto la manifestazione, i rappresentanti istituzionali che hanno voluto visitare Rieti, a partire dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia e dal Sottosegretario del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Francesco Battistoni, a riprova del prestigio e dell’importanza acquisite ormai a livello nazionale dall’evento, tutte le associazioni che hanno collaborato sinergicamente ad infoltire il ricco programma, le professionalità e le maestranze che hanno concretamente reso possibile lo svolgimento, gli esercenti reatini che hanno vivacizzato la Città, gli operatori di ASM che, in maniera infaticabile, hanno garantito decoro e pulizia in tutti gli angoli di Rieti, e ogni singola persona che ha collaborato, a vario titolo, ad un successo da rivendicare e di cui fare tesoro per il futuro. L’auspicio è che i risultati raggiunti convincano tutti noi che Rieti, in termini di quantità e qualità dell’offerta di eventi, non è seconda a territori paragonabili al nostro per demografia e dimensioni. C’è da lavorare per garantire un futuro solido alle manifestazioni del territorio e per fare in modo che le sinergie emerse anche in questi giorni diventino sempre più assidue, strutturate e capaci di trasformarsi reciprocamente in moltiplicatori di promozione e presenze nella nostra Rieti. Complimenti a tutti».

Il presidente della Provincia Mariano Calisse

«È stato l’evento dei record, l’edizione più partecipata di sempre. Quella che abbiamo vissuto dal 24 al 28 agosto è l’ennesima dimostrazione che un territorio unito riesce ad esprimersi al massimo con tutte le proprie professionalità se chiamato a costruire eventi di promozione di tutta la provincia, di caratura internazionale. Il lavoro svolto dall’associazione Rieti Cuore Piccante è stato un lavoro eccezionale. Dimostrazione di tutto questo anche l’ultimo convegno organizzato a Spazio Italia, in piazza Cesare Battisti, a cui ho partecipato: ne è venuto fuori che è necessario istituzionalizzare un comitato per i grandi eventi e chiedere alla Regione di legiferare in tal senso per tutti gli eventi economici che sono legati alla provincia di Rieti».