Fiera mondiale del peperoncino, divieto di vendita di alcolici e bevande in contenitori di vetro o lattine

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha firmato un’ordinanza per il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici, altre bevande e derrate alimentari in occasione della XI° edizione della Fiera campionaria mondiale del peperoncino.

In relazione alla Circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e preso atto delle risultanze della riunione del Tavolo Tecnico svoltasi presso la Questura di Rieti, il Sindaco Daniele Sinibaldi ha firmato l’ordinanza che stabilisce:

nelle aree del Centro Storico e in prossimità dello stesso, il divieto di vendita in contenitori di vetro o lattine, anche per asporto, di alcolici, superalcolici, altre bevande e di derrate alimentari dalle ore 15:00 del giorno 24 agosto 2022, fino alle ore 01:00 del giorno 29 agosto 2022;

il divieto di accesso nelle aree della manifestazione con bevande in contenitori di vetro o latta;

Il divieto di somministrare alimenti e bevande e di commerciare in sede fissa e/o ambulante, nonché alle attività artigianali di vendere e comunque di distribuire, a qualsiasi titolo, per asporto bevande in contenitori di vetro e/o lattine e di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine;

la vendita di prodotti alimentari e non, per asporto, in barattoli di vetro, può avvenire solo se gli stessi sono sigillati e correttamente confezionati in contenitori chiusi.

L’ordinanza integrale è disponibile sull’Albo pretorio online del Comune di Rieti al seguente link:

https://rieti-albo.palgpi.it/AlboRieti/atto/detail.html?id=221136&page=6