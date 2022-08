Fiera mondiale del peperoncino, tutti i giorni visite guidate al Centro Appenninico Jucci: ecco come prenotare

RIETI - Il Comitato organizzatore dell’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 24 al 28 agosto, annuncia uno dei tanti eventi collaterali che impreziosiranno l’offerta della manifestazione 2022.

Tutti i giorni sarà possibile infatti visitare il Centro Appenninico “C. Jucci”– via Comunali 43, Rieti – che ospita anche il campo catalogo del peperoncino e che è al centro di un grande progetto di rilancio e ampliamento delle attività attraverso la partnership siglata con l’azienda Blumen SpA che, da quest’anno, sarà protagonista anche del nuovo hub dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane in Piazza C. Battisti denominato “Piazza Sapori Italiani”.

Dal 24 al 28 agosto, dalle ore 10 alle ore 12 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18, sarà possibile partecipare a visite guidate con prenotazione.

Per informazioni e per le stesse prenotazioni è possibile contattare il numero telefonico 0746 755091.