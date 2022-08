Fiera mondiale del peperoncino, auto e moto d'epoca in scena nel centro storico di Rieti

RIETI - L’undicesima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino di Rieti, in programma dal 24 al 28 agosto, sarà anche un evento colmo di collaborazione e partnership che arricchiranno l’offerta di attività ed eventi all’interno della manifestazione.

Ampio spazio, quest’anno, anche agli appassionati di motori!

Tutti i giorni, dal 24 al 28 agosto, dalle 10 alle 24, in tre distinte e prestigiose location del centro storico - Chiostro di Palazzo Dosi, Piazza San Rufo e Chiostro di Sant’Agostino – si terrà il “Concorso di eleganza sport e motori, Vinicio Truini” con l’esposizione di auto e moto d’epoca a cura di Car. – Club Autostoriche Rieti (Automotoclub Storico Italiano, Asi). Non solo, ogni giorno dalle 19 sarà possibile visitare la mostra di moto d’epoca “Storia e cultura motociclistica italiana” in via Roma 120, a cura di Fiorello Formichetti.